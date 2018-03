Mosley prevê acordo na F-1 já em 2004 Com os pilotos longe da pista, os dirigentes tornaram-se a notícia do dia nesta sexta-feira em Mônaco. Max Mosley, presidente da FIA, foi enfático depois da conversa com Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, e Bernie Ecclestone, promotor do Mundial: "Eu, você, todos nós sabemos que eles chegarão a um acordo. Não há como viabilizar dois campeonatos de Fórmula 1." A FIA não interfere na discussão: "A questão é dinheiro e nós só podemos observar", diz Mosley. Quando se fala em dinheiro, o montante a ser melhor dividido não é menor de US$ 600 milhões por temporada, provenientes, basicamente, da venda dos direitos de TV, adquiridos da FIA pela holding Slec, da qual Ecclestone tem 25% e três bancos os demais 75%. "Até onde eu sei, houve avanços nas conversas e não estão longe de um acordo", afirmou Mosley. Enquanto ele lembrava que o Acordo da Concórdia se estende até o fim de 2007, Montezemolo dizia que o prazo para Ecclestone "abrir as torneiras", revendo o Acordo, é o fim do ano. Mosley abordou a questão do regulamento, em que ficou claro que ele próprio bancou o projeto das mudanças. "Eu tinha de fazer algo, já que pedi às equipes e eles, por conta de seus interesses, não apresentaram nenhuma proposta", lembrou. "Não é possível ter na Fórmula 1 o melhor piloto, no melhor carro e na melhor equipe", afirmou já sem esconder que seu alvo era mesmo a Ferrari. "O custo político para mim seria altíssimo se as coisas não estivessem funcionando. Estou contente com o resultado, você não acha?" pergunta ao repórter. O dirigente confessou que na Austrália, primeira etapa do campeonato, quando acabou a primeira classificação e Michael Schumacher e Rubens Barrichello, de novo a dupla da Ferrari, obteve a primeira e a segunda colocações, tudo como em 2002, sua preocupação foi imensa. "Dei um soco na mesa." Muita gente desejava saber de Mosley também o que ele pensava de a Mercedes ter refeito o motor da McLaren de Kimi Raikkonen, da Áustria, entre a classificação e a corrida para ele não ter de largar em último no grid se o substituísse. "Se o regulamento permite que os carros sejam refeitos depois de um acidente, por que não autorizar o time assumir os enormes riscos de refazer o motor num autódromo?" Nova versão - O projetista da McLaren, Adrian Newey, confirmou nesta sexta-feira, como sugere a lógica, que a escuderia inglesa iniciará o Mundial de 2004 com uma versão revisada do carro que ainda nem estreou, o MP4/18. "O único ponto do regulamento que irá se alterar é a introdução de uma nova asa traseira padrão, o que não compromete o projeto." Sobre a classificação deste sábado, Newey questionou se será possível a Ferrari disputar a sessão e ainda correr domingo com os mesmos pneus, de tão macios que são. Sua resistência tende a ser bem menor. Em resposta a Mosley, que distribuiu comunicado explicando que a FIA aceitava a manutenção do controle de tração em 2004 em troca de os fabricantes de motores os fornecerem a outras equipes, o presidente da Renault Sports, Patrick Faure, disse nesta sexta-feira: "Queremos discutir a questão e não ameaças." Mosley deseja que as equipes não oficiais disponham de motores competitivos "por cerca de US$ 10 milhões por ano." Faure afirmou: "Se cobrarmos US$ 10 milhões vamos perder dinheiro, precisamos de US$ 15 milhões."