Mosley responde aos ataques na F1 O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, respondeu hoje aos ataques feitos na semana passada por Ron Dennis e Frank Williams às alterações promovidas no regulamento da F-1. Disse que as reclamações não fazem sentido, chamou os dirigentes de McLaren e Williams de "irresponsáveis? por ameaçarem recorrer à Justiça para tentar brecar as mudanças e os comparou à "velha guarda de uma empresa que está falindo?. Amanhã, está marcada uma reunião em que se tentará um acordo em relação às novas regras. Em carta enviada a todos os donos de equipe, Mosley disse que o temor de que o novo regulamento reduz a segurança é infundado e deixou claro que, para ele, o público da F-1 está mais interessado nos pilotos do que na alta tecnologia. "Se você acha que o público quer ver carros de alta tecnologia sendo controlados por anônimos no box, coloque, em qualquer parte do mundo, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Juan Montoya em uma sala junto com dirigentes e engenheiros. Chame o público e veja o que acontece.?