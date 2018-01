Moto: 125 e 250 cc já fizeram warm-up As previsões meteorológicas foram confirmadas e uma chuva de pequena intensidade cai no Autódromo Internacional Nélson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste, durante o warm-up para o Rio GP de Motovelocidade, que será disputado neste sábado, a partir das 11 horas. No treino da categoria 125 cc, o japonês Masao Azuma, da Tribe by Breil-Honda, foi o mais rápido com o tempo de 2min14s333. Em segundo ficou o italiano Christian Pistoni, da Italjet Racing Service, 2min14s933, seguido por seu companheiro de equipe, o também italiano Stefano Perugini, 2min14s948. O líder do Campeonato Mundial, o francês Arnaud Vicent, da Imola Circuit Exalt Cycle Race, com 194 pontos, ficou com a sétima posição, 2min16s055. Já na categoria 250 cc, o francês Randy De Puniet, da Campetella Racing, ficou com o melhor tempo, 2min08s908, seguido pelo espanhol Emilio Alzamora, da Fortuna Honda Gresini, 2min10s094. Em terceiro, o australiano Casey Stoner, Safilo Oxydo Race LCR, 2min10s151. O italiano Marco Melandri, da MS Aprilia Racing, líder do Campeonato Mundial com 215 pontos, ficou na 14ª colocação. A largada da prova está prevista para 12h30.