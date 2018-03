Moto: Alex Barros é o mais rápido do dia Numa demonstração que está se recuperando da lesão no ombro, o piloto brasileiro Alexandre Barros (Honda RC 211 V) andou forte e cravou o melhor tempo do dia nos treinos desta sexta-feira no circuito de Montmeló, na Espanha. Barros fez o tempo de 1min.45s.464, ficando à frente do italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que marcou 1:45.542 e, do espanhol Sete Gibernau (Movistar Honda), que fez 1:45.803. Os treinos prosseguem neste sábado e domingo. O campeonato começa no dia 18 de abril, com o GP da África do Sul.