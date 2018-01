Moto: Alex Barros é sexto em treino O brasileiro Alexandre Barros conseguiu apenas o sexto melhor tempo nos treinos desta sexta-feira, para o Grande Prêmio da Itália de Moto GP. O brasileiro da Yamaha cravou o tempo de 1min.52s439. ficando muito atrás do italiano Loris Caparossi, da Ducati, que fechou o dia na frente. Capirossi registrou o tempo de 1:51.954 e ficou com, a pole provisória. O também italiano Valentino Rossi (Honda) foi o segundo, com o tempo de 1:51.968. Veja os tempos desta sexta-feira em Mugelo .1. Loris Capirossi (ITA) Ducati Desmosedici - 1:51.954 .2. Valentino Rossi (ITA) Honda RC 211 V - 1:51.968 .3. Max Biaggi (ITA) Honda RC 211 V - 1:52.021 .4. Sete Gibernau (ESP) Movistar Honda RC 211 V - 1:52.270 .5. Carlos Checa (ESP) Yamaha YZR M 1 - 1:52.290 .6. Alex Barros (BRA) Yamaha YZR M 1 - 1:52.439 .7. Shinya Nakano (JAP) Yamaha YZR M 1 - 1:52.569 .8. Marco Melandri (ITA) Yamaha YZR M 1 - 1:52.687 .9. Makoto Tamada (JAP) Honda RC 211 V - 1:52.700 10. Colin Edwards (EUA) Aprilia RS Cube - 1:52.767 11. Olivier Jacque (FRA) Yamaha YZR M 1 - 1:52.999 12. Tohru Ukawa (JAP) Honda RC 211 V - 1:53.078 13. Alex Hofmann (ALE) Kawasaki ZX RR - 1:53.146 14. Kenny Roberts (EUA) Suzuki GSV R - 1:53.399 15. Noriyuki Haga (JAP) Aprilia RS Cube - 1:53.732