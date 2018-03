Moto: Alex Barros faz o melhor tempo O piloto brasileiro Alex Barros foi o mais rápido nos treinos para o GP da Grã-Bretanha de Motovelocidade, realizados nesta sexta-feira em Donington, na Inglaterra. O norte-americano Kenny Roberts fez o segundo tempo tempo do dia e o italiano Max Biaggi foi o terceiro. Alex Barros se aproveitou da ausência do italiano Valentino Rossi, que é o líder do campeonato da MotoGP (antiga 500cc) com cinco vitórias em seis provas. Ao se acidentar na primeira sessão do dia, ele sofreu uma concussão (inconsciência por pancada na cabeça), mas foi liberado pelos médicos do Hospital de Nottingham e vai correr no domingo. A mesma sorte não teve o japonês Tohru Ukawa, que também sofreu um acidente. O companheiro de equipe de Rossi quebrou três costelas e vários ossos do pé e foi vetado para a corrida. A Federação Internacional de Motociclismo divulgou o calendário provisório do próximo ano. O GP Brasil está marcado para 20 de setembro de 2003.