Moto: Alex Barros faz testes em Sepang Depois do lançamento da nova equipe Repsol Honda de MotoGP nesta terça-feira, em Tóquio, o brasileiro Alexandre Barros segue para Sepang, na Malásia, onde testa entre os dias 11 e 13. A primeira prova da temporada do Mundial de Moto será em 18 de abril, em Welkon, com o GP da África do Sul. Alex está na vaga do tricampeão da MotoGP Valentino Rossi, que foi para a Yamaha (ex do brasileiro) e onde já mostra excelente desempenho. Alguns técnicos foram levados por Rossi e o próprio Alex ajudou na montagem da nova equipe técnica da Honda. ?Pedi, por exemplo, a contratação do Ramón Forcada, que foi meu chefe dos mecânicos na Honda Pons.?