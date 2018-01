Moto: Alex Barros lidera treino livre O piloto brasileiro Alexandre Barros foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres para o GP de Portugal, a segunda etapa do campeonato de MotoGP. Ele liderou as duas sessões desta sexta-feira, no circuito de Estoril. No primeiro treino do dia, Alex Barros fez o tempo de 1m40s260. E no segundo, ele foi ainda melhor, ao fazer 1m38s516. O brasileiro da Honda chegou em 4º lugar na abertura do campeonato, domingo passado, em Jerez de la Frontera, na Espanha. O vencedor do primeiro GP do ano, o italiano Valentino Rossi, conseguiu apenas o 6º lugar no segundo treino livre desta sexta-feira, o que teve melhor performance dos pilotos. A definição do grid de largada do GP de Portugal de Motovelocidade será neste sábado e a corrida acontece na manhã de domingo. Confira os tempos dos melhores colocados no segundo treino livre em Estoril: 1º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1m38s516 2º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m39s065 3º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1m39s072 4º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1m39s144 5º Carlos Checa (ESP/Ducati) - 1m39s200 6º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1m39s446 7º Max Biaggi (ITA/Honda) - 1m39s477 8º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1m39s535 9º Toni Elias (ESP/Yamaha) - 1m39s372 10º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1m39s769