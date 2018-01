Moto: Barros é apenas 8º em treino oficial O piloto italiano Valentino Rossi (Honda RC 211 V) foi o mais rápido na primeira sessão de treinos oficiais para o Grande Prêmio da África do Sul de MotoGP, realizada nesta sexta-feira. Rossi fez o tempo de 1m.33s.442, ficando à frente de seu compatriota Loris Capirossi (Ducati Desmosedici), que marcou 1m.33s.586 e ficou na segunda posição. O espanhol Sete Gibernau (Movistar Honda RC 211 V) foi o terceiro, com o tempo de 1:33.961. O brasileiro Alexandre Barros (Yamaha M 1) foi apenas o oitavo (1m.34s.426). O GP da África do Sul - é a segunda etapa do Mundial 2003 - e será disputado neste domingo, no circuito de Welkom, a partir das 9 horas (de Brasília). Veja os tempos dos treinos desta sexta-feira: .1. Valentino Rossi (ITA/Honda RC 211 V) 1:33.442 a 163,429 km/h. .2. Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici) 1:33.586 .3. Sete Gibernau (ESP/Movistar Honda RC 211 V) 1:33.961 .4. Troy Bayliss (AUS/Ducati Desmosedici) 1:34.322 .5. Tohru Ukawa (JAP/Honda RC 211 V) 1:34.334 .6. Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) 1:34.364 .7. Colin Edwards (EUA/Aprilia RS Cube) 1:34.413 .8. Alex Barros (BRA/Yamaha M 1) 1:34.426 .9. Shinya Nakano (JAP/Yamaha M 1) 1:34.535 10. Jeremy McWilliams (ING/Proton KR 3) 1:34.617 11. Noriyuki Haga (JAP/Aprilia RS Cube) 1:34.731 12. Nicky Hayden (EUA/Honda RC 211 V) 1:34.739 13. Carlos Checa (ESP/Yamaha M 1) 1:34.806 14. Kenny Roberts (EUA/Suzuki GSV R) 1:34.907 15. Olivier Jacque (FRA/Yamaha M 1) 1:34.963