Moto: Barros é segundo na Holanda O piloto brasileiro Alexandre Barros (Honda) chegou em segundo lugar no GP da Holanda de Motovelocidade, a sétima etapa do Mundial, disputada neste sábado em Assen, norte do país. A prova foi vencida pelo italiano Valentino Rossi (Honda) e disparou na liderança do campeonato. O espanhol Carlos Checa (Yamaha) chegou em terceiro. Com a vitória de hoje, Rossi chega a 170 pontos, contra 108 do japonês Tohru Ukawa, o segundo colocado. O brasileiro ocupa a quarta colocação nma classificação geral, com 71 pontos. Veja a classificação final do GP da Holanda, a sétima das 16 etapas do Mundial. 1. Valentino Rossi (ITA) Honda 2. Alex Barros (BRA) Honda 3. Carlos Checa (ESP) Yamaha 4. Max Biaggi (ITA) Yamaha 5. Tohru Ukawa (JAP) Honda 6. Kenny Roberts (EUA) Suzuki 7. John Hopkins (EUA) Yamaha 8. Shinya Nakano (JAP) Yamaha 9. Norick Abe (JAP) Yamaha 10. Jurgen Vd Goorberg (HOL) Honda 11. Alex Hofmann (ALE) Yamaha 12. Daijiro Kato (JAP) Fortuna Honda 13. Tetsuya Harada (JAP) Honda 14. Olivier Jacque (FRA) Yamaha 15. Akira Ryo (JAP) Suzuki Abandonaram: Sete Gibernau (Suzuki) Pere Riba (Yamaha)