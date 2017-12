Moto: Barros fecha treino em 10º O piloto espanhol Sete Gibernau (Honda) foi o mais rápido neste sábado, na terceira sessão de treinos livres para o GP da Espanha de MotoGP, realizados no circuito de Cheste, Valencia. Gibernau andou forte e terminou o treino com o tempo de 1min.32s.453. O seu compatriota Carlos Checa (Ducati) foi o segundo, com o tempo de 1:32.726 e o italiano Valentino Rossi (Yamaha) o terceiro: 1:33.088. O brasileiro Alex Barros (Honda) ficou em 10º, ao marcar 1:33.869. O teino oficial, que vai definir o grid de largada, será realizado ainda neste sábado. Foto/APO espanhol Sete Gibernau: na frente. Veja os tempos do treino livre deste sábado: .1. Sete Gibernau (ESP/Honda RC 211 V) 1:32.453 .2. Carlos Checa (ESP/Ducati Desmosedici) 1:32.726 .3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:33.088 .4. Nicky Hayden (EUA/Honda RC 211 V) 1:33.464 .5. Colin Edwards (EUA/Yamaha YZR M 1) 1:33.535 .6. Makoto Tamada (JAP/Honda RC 211 V) 1:33.674 .7. Alex Hofmann (ALE/Kawasaki ZX RR) 1:33.729 .8. Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici) 1:33.730 .9. Ryuichi Kiyonari (JAP/Honda RC 211 V) 1:33.795 10. Alex Barros (BRA/Honda RC 211 V) 1:33.869 11. Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) 1:33.891 12. Toni Elías (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:34.161 13. Nobuatsi Aoki (JAP/Suzuki GSV RR) 1:34.512 14. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki ZX RR) 1:34.523 15. John Hopkins (EUA/Suzuki GSV RR) 1:34.546