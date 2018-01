Moto: Barros larga em 3º no Japão O piloto brasileiro Alexandre Barros largará na terceira posição do Grande Prêmio do Pacífico de Motovelocidade, categoria 500 cilindradas neste domingo, no Japão. Barros marcou o tempo de 1min50s511 nos treinos classificatórios disputados neste sábado, terminando atrás dos italianos Loris Capirossi (1min49s800) e Max Biaggi (1min50s248). Com este tempo, Capirossi quebrou uma seqüência de cinco poles consecutivas de Biaggi. Cesar Barros, irmão de Alex que compete na 250 cilindradas, marcou o tempo de 1min58s543 e foi apenas o 34º do treino liderado pelo japonês Tetsuya Harada, que foi quase seis segundos mais rápido que o brasileiro. Na categoria 125 cilindradas, a pole position foi do japonês Youichi Ui. Depois da corrida deste domingo, o Mundial de Motovelocidade ainda correrá na Austrália e na Malásia antes de chegar ao Brasil para a prova de encerramento da temporada, dia 04 de novembro.