Moto: Barros larga em 5º na Catalunha O piloto brasileiro Alexandre Barros largará na quinta posição do Grande Prêmio da Catalunha de Motovelocidade, categoria 500 cilindradas. Barros, que foi o vencedor da última etapa, na Itália, marcou o tempo de 1min45s761 e largará logo atrás do italiano Max Biaggi, quarto colocado com 1min45s682. A pole position ficou com o também italiano Valentino Rossi (1min45s507), seguido pelo japonês Shinya Nakano. O companheiro italiano de Barros na equipe West Honda Pons, Loris Capirossi, largará em terceiro (1min45s630).