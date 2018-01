Moto: Barros larga em 5º na Malásia Alexandre Barros largará na quinta posição do Grande Prêmio da Malásia de Motovelocidade, categoria 500 cilindradas. O piloto brasileiro marcou o tempo de 2min06s465 nos treinos deste sábado no circuito de Sepang, ficando atrás dos italianos Loris Capirossi, Valentino Rossi (campeão antecipado), Max Biaggi e do australiano Garry McCoy. Na categoria 250 cilindradas, Cesar Barros, irmão de Alexandre, não conseguiu tempo suficiente para se alinhar no grid de largada. A pole position ficou com o japonês Daijiro Katoh.