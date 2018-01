Moto: Barros renova com a Honda O piloto brasileiro de motovelocidade na categoria 500cc, Alexandre Barros, renovou nesta quinta-feira seu contrato com a escuderia Pons-Honda por mais dois anos. Segundo o dono da equipe, o espanhol Sito Pons, o acordo foi satisfatório para ambas as partes e demonstra fidelidade em relação aos pilotos. ?Para nós este acordo consolida a estabilidade da equipe, uma das poucas que conservam seus pilotos?, disse. Barros ocupa a quarta colocação no mundial de pilotos - Valentino Rossi tornou-se campeão por antecipação - e vai novamente correr ao lado de seu companheiro Loris Capirossi, da Itália. A temporada 2001 tem ainda mais duas etapas. Neste próximo domingo, dia 21, acontece o GP da Malásia e no dia 04 de novembro termina com a prova brasileira, no Rio de Janeiro. Calendário - O calendário das 500cc para o ano de 2002 foi anunciado também nesta quinta-feira. O início da temporada está marcado para o dia 7 de abril, em Suzuka, no GP do Japão, e o encerramento está previsto para o dia 2 de novembro, no Rio de Janeiro, no GP do Brasil.