Moto: Barros termina teste em 5º O brasileiro Alexandre Barros, com Honda, ficou com o quinto tempo dos três dias de testes coletivos que os pilotos das 500cc realizaram em Jerez de la Frontera, na Espanha. Ele fez o tempo de 1min42s884. O mais veloz foi o italiano Valentino Rossi, também com Honda, com 1min42s322. Os testes ocorreram de sexta-feira até domingo e também tiveram participação dos pilotos das 250 cc. Na categoria, o estreante César Barros, irmão de Alexandre, ficou com o 23º tempo.