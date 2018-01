Moto: Biaggi é o mais veloz nas 500cc O piloto italiano Max Biaggi obteve nesta sexta-feira o melhor tempo nos treinos livres para o GP do Japão na categoria 500 cilindradas. Ele marcou o tempo de 2:06.056 seguido do japonês Norick Abe e do também italiano Valentino Rossi. O brasileiro Alex Barros ficou com o quinto melhor registro de 2:06.543. O atual campeão do mundo, o norte-americano Kenny Roberts, fez o nono melhor tempo. No sábado, os pilotos voltam às pistas para realizar o último treino que vai determinar o grid de largada para a corrida de domingo. Nas categorias 250 e 125 cilindradas ficaram com o melhor tempo os japoneses Daijiro Katoh e Youichi Ui, respectivamente.