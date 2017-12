Moto: Biaggi é pole no GP da Catalunha O italiano Max Biaggi conseguiu a pole position no GP da Catalunha de Motovelocidade, categoria MotoGP (antiga 500cc), ao marcar o tempo 1m44s523 no treino deste sábado. Com isso, ele acabou com a supremacia do seu compatriota Valentino Rossi, que tinha conseguido largar em primeiro lugar em todas as cinco etapas disputadas até agora e sairá na quarta colocação na prova deste domingo. O brasileiro Alexandre Barros conseguiu apenas a 9ª posição no grid de largada da MotoGP. Nas 125cc, a pole ficou com Manuel Poggiali, de San Marino. E nas 250cc, o primeiro colocado foi o espanhol Fonsi Nieto.