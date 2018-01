Moto: espanhol é mais rápido nas 250cc O espanhol Toni Elias, da Repsol Telefonica Movistar, confirmou a boa performance dos treinos livres da manhã e também foi o mais rápido na primeira sessão classificatória para o RioGP de Motovelocidade, a 12ª etapa do Mundial das 250cc, previsto para sábado, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá. Com o tempo de 1m53s460, ele superou o italiano Roberto Rolfo, da Fortuna Honda, 1min53s827, e o espanhol Fonsi Nieto, da Repsol Telefonica Movistar, 1min53s872. Os treinos encerraram o dia de atividades no circuito de Jacarapaguá, que volta a ser reaberto nesta sexta-feira, quando acontece a definição do grid de largada, à tarde. Pela manhã, nova sessão de treinos livres.