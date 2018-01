Moto: Gibernau é o mais rápido em treino O piloto espanhol Sete Gibernau (Honda) determinou o ritmo desde o princípio e cravou o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres para o GP da Espanha de MotoGP, realizada nesta sexta-feira no circuito de Jerez de la Frontera. Gibernau marcou o tempo de 1min.40s.801, com média de 157,962 km/h. Os norte-americanos Nicky Hayden (Honda) e John Hopkins (Suzuki) fizeram o segundo e terceiro tempos. O brasileiro Alexandre Barros (Honda) foi apenas o 10º. Os treinos oficiais para o GP da Espanha - que abre a temporada 2005 - serão realizados neste sábado. A prova será disputada no domingo. Veja os tempos desta sexta-feira: .1. Sete Gibernau (ESP/Honda RC 211 V) 1:40.801 a 157,962 km/h. .2. Nicky Hayden (EUA/Honda RC 211 V) 1:40.894 .3. John Hopkins (EUA/Suzuki GSV RR) 1:40.934 .4. Marco Melandri (ITA/Honda RC 211 V) 1:41.212 .5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:41.218 .6. Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) 1:41.424 .+. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki ZX RR) 1:41.424 .8. Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici GP5)1:41.658 .9. Colin Edwards (EUA/Yamaha YZR M 1) 1:41.700 10. Alex Barros (BRA/Honda RC 211 V) 1:41.728 11. Alex Hofmann (ALE/Kawasaki ZX RR) 1:41.829 12. Makoto Tamada (JAP/Honda RC 211 V) 1:41.923 13. Troy Bayliss (AUS/Honda RC 211 V) 1:42.121 14. Kenny Roberts (EUA/Suzuki GSV RR) 1:42.324 15. Toni Elías (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:42.328 16. Carlos Checa (ESP/Ducati Desmosedici GP5) 1:42.719 17. Rubén Xaus (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:43.215