Moto GP: Rossi é o mais rápido Com o tempo de 1min51s776, o piloto Valentino Rossi, da Repsol Honda Team, voltou a ser o piloto mais rápido, nesta sexta-feira, no segundo dia de treinos livres para o Rio GP de Motovelocidade, que acontece amanhã, no Autódromo Internacional Nélson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste. A segunda colocação ficou com o japonês Daijiro Kato, da Fortuna Honda Gresini, 1min51s881, seguido pelo espanhol Carlos Checa, 1min52s176. O piloto brasileiro Alexandre Barros, da West Honda Pons, ficou na quinta posição, 1min52s311. Às 14h, os pilotos voltam à pista para o treino oficial e decisivo do grid de largada.