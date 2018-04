Moto GP: Rossi vence a 6ª; Barros é 3º O italiano Valentino Rossi (Yamaha) deu mais um show e venceu com traquilidade o GP de Portugal de MotoGP, disputado neste domingo no circuito de Estoril. Esta foi a sexta vitória do italiano em 11 etapas disputadas neste ano. O japonês Makoto Tamada - que havia largado na pole-position - chegou em segundo e o brasileiro Alexandre Barros foi o terceiro. Com a vitória de hoje, Rossia amplia ainda mais sua vantagem na classificação do mundial. O italiano tem agora 209 pontos, contra 180 do espanhol Sete Gibernau, o segundo colocado, e que foi apenas o quarto em Estoril. Alexandre Barros é quinto colocado no campeonato, com 102 pontos ganhos. Faltam mais cinco etapas para o final da temporada. Veja o resultado final do GP de Estoril: .1. Valentino Rossi (ITA) Yamaha YZR M 1 46:34.911 a 150,826 km/h. .2. Makoto Tamada (JAP) Honda RC 211 V a 5.111 .3. Alex Barros (BRA) Honda RC 211 V a 8.157 .4. Sete Gibernau (ESP) Movistar Honda RC 211 V a 8.312 .5. Carlos Checa (ESP) Yamaha YZR M 1 a 17.966 .6. John Hopkins (EUA) Suzuki GSV RR a 18.631 .7. Loris Capirossi (ITA) Ducati Desmosedici GP4 a 23.670 .8. Troy Bayliss (AUS) Ducati Desmosedici GP4 a 25.126 .9. Colin Edwards (EUA) Movistar Honda RC 211 V a 25.611 10. Norick Abe (JAP) Yamaha YZR M 1 a 26.727 11. Shinya Nakano (JAP) Kawasaki ZX RR a 44.704 12. Jeremy McWilliams (GBR) Aprilia RS Cube a 50.511 13. Alex Hofmann (ALE) Kawasaki ZX RR a 54.372 14. Kenny Roberts (EUA) Suzuki GSV RR a 59.518 15. Nobuatsu Aoki (JAP) Proton KR V5 a 1:32.853 Classificação do Mundial: .1. Valentino Rossi (ITA) 209 pontos .2. Sete Gibernau (ESP) 180 .3. Max Biaggi (ITA) 158 .4. Colin Edwards (EUA) 111 .5. Alex Barros (BRA) 102 .6. Carlos Checa (ESP) 93 .7. Makoto Tamada (JAP) 89 .8. Loris Capirossi (ITA) 84 .9. Nicky Hayden (EUA) 83 10. Marco Melandri (ITA) 64