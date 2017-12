Moto: italianos dominam GP da França Os pilotos italianos ficaram com os três primeiros lugares do GP da Holanda de motociclismo, sétima prova do Mundial de 500cc, disputada neste sábado em Assen. Max Biaggi, da Yamaha, venceu a corrida, mas o líder do mundial continua sendo Valentino Rossi, da equipe Honda, que hoje chegou em segundo lugar, seguido por Loris Capirossi. O brasileiro Alexandre Barros foi o quarto colocado e agora é o sexto na classificação geral do Mundial. Por causa das fortes chuvas, a corrida foi encerrada na 16ª volta, com bandeira vermelha, depois de completados dois terços da prova. Nas 250cc, a vitória foi do inglês Jeremy McWilliams, da equipe Aprilia, à frente dos espanhóis Emilio Alzamora e David de Gea. O brasileiro César Barros, irmão de Alexandre, chegou em 25º lugar. Já na prova de 125cc, o espanhol Toni Elias foi o vencedor. Ele superou o francês Arnaud Vincent e o alemão Steve Jenkner. A classificação do Mundial de 500cc é a seguinte: 1) Valentino Rossi (ITA) - 136 pontos; 2) Max Biaggi (ITA) - 115; 3) Loris Capirossi (ITA) - 97; 4) Norick Abe (Japão) 74; 5) Shinya Nakano (Japão) 74; 6) Alex Barros (BRA) - 73; 7) Alex Crivillé (ESP) 62; 8) Tohru Ukawa (Japão) 53; 9) Sete Gibernau (ESP) 49 e 10) Kenny Roberts (EUA) 47.