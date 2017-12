Moto: Melandri vence e fecha ano em 2º O piloto italiano Marco Melandri (Honda) venceu neste domingo o GP da Comunidade Valencia, na Espanha, e ficou com o vice-campeonato da temporada 2005 de MotoGP. Esta foi a segunda vitória de Melandri no ano. Com o resultado ele chega a 220 pontos na classificação geral. Apesar da vitória de Melandri, o destaque da corrida foi o italiano Valentino Rossi, da Yamanha. Campeão por antecipação, ele largou em 15º, fez uma corrida de recuperção e terminou em terceiro. Com isso, chega aos 367 pontos na temporada. O norte-americano Nick Hayden ficou em segundo na prova deste domingo. O brasileiro Alexandre Barros, que largou em oitavo, fez uma boa corrida e terminou em quinto. Com isso, encerrou a temporada na oitava posição, com 147 pontos em 17 corridas. Veja a classificação do GP da Comunidade Valenciana: 1. Marco Melandri (ITA) Honda 46:58.152 2. Nicky Hayden (EUA) Honda 46:58.249 3. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 47:01.111 4. Carlos Checa (ESP) Ducati 47:16.870 5. Alex Barros (BRA) Honda 47:18.858 6. Max Biaggi (ITA) Honda 47:19.406 7. Loris Capirossi (ITA) Ducati 47:21.294 8. Colin Edwards (EUA) Yamaha 47:23.830 9. Makoto Tamada (JAP) Honda 47:34.862 10. Toni Elias (ESP) Yamaha 47:37.268 11. Shinya Nakano (JAP) Kawasaki 47:39.288 12. Ryuichi Kiyonari (JAP) Honda 47:43.843 13. John Hopkins (EUA) Suzuki 47:44.659 14. Alex Hofmann (ALE) Kawasaki 47:48.008 15. Ruben Xaus (ESP) Yamaha 48:17.595 Classificação final da MotoGP de 2005: .1. Valentino Rossi (ITA) 367 pontos (Campeão) .2. Marco Melandri (ITA) 220 .3. Nicky Hayden (EUA) 206 .4. Colin Edwards (EUA) 179 .5. Max Biaggi (ITA) 173 .6. Loris Capirossi (ITA) 157 .7. Sete Gibernau (ESP) 150 .8. Alex Barros (BRA) 147 .9. Carlos Checa (ESP) 138 10. Shinya Nakano (JAP) 98