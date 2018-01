Moto: RioGP terá 2.500 VIP?s Para aproximadamente 2.500 pessoas, assistir ao RioGP de Motovelocidade, neste sábado, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, será como estar participando de uma festa em sua própria casa. A esses ´torcedores´, os famosos VIP´s, foram reservadas as mais diversas regalias que incluem desde souvenirs até uma visita aos boxes. E, enquanto alguns poucos convivem com o glamour, outras 40 mil pessoas estarão se espremendo nas arquibancas. Ser VIP, abreviação da expressão inglesa "Very Important Person (pessoa muito importante)", em um evento como o RioGP é desfrutar de transporte, alimentação, estacionamento, shows, e uma enormidade de brindes, como relógios, camisas, bolsas, revistas, óculos e bonés. Mais comodidade? Se na hora da corrida, o sol típico carioca, de 40º, resolver aparecer, basta um refúgio em um Hospitality Center (HC), onde aparelhos de ar condicionado são responsáveis por propiciar um ambiente com clima de montanha, e o problema estará resolvido. Mas, enganam-se aqueles que pensam que ser VIP é não ter que desembolsar um dólar, ou melhor, real para ter acesso às regalias. Ser VIP no RioGP é pagar US$ 750 por um ingresso. É claro que existem as exceções. Dos 2.500 convidados especiais, somente 500 usufruirão gratuitamente do evento. A "boca livre" será patrocinada pelos HCs de empresas como Petrobrás, Cinzano, Mobil e Repsol, que podem distribuir até 25 ingressos. No total serão 20 HCs, com capacidade para 100 VIPs cada. Os demais convidados serão abrigados no Terrace Club. Na construção dos dois locais, que ficam ao lado do padock, foram investidos cerca de US$ 1 milhão. Alheios as mordomias do RioGP, os 40 mil torcedores das arquibancadas terão de conviver com o caos do trânsito, a falta de estacionamento, além de inúmeros "flanelinhas (guardadores de carro)" que nesta sexta nos treinos já acharcavam as pessoas livremente sob os olhos tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, que nada faziam para impedir. A alimentação também é outro transtorno, já que um simples copo de água mineral não sai por menos de R$ 1,50. Distorções que só contribuem para afastar cada vez mais as pessoas do evento, principalmente, por causa do custo do ingresso: R$ 100 (arquibancada) e R$ 250 (arquibancada coberta), muito elevado para os padrões brasileiros.