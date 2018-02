Moto: Rossi elege Gibernau como rival Dono de 4 títulos da MotoGP, a principal categoria da motovelocidade, o italiano Valentino Rossi já apontou qual será seu principal adversário na temporada 2005. Para o piloto da Yamaha, que é o atual campeão, o duelo será com o espanhol Sete Gibernau, da Honda, assim como aconteceu no ano passado. No campeonato de 2004, Rossi e Gibernau travaram um duelo pelo título desde a primeira corrida, mas o italiano da Yamaha acabou levando a melhor e foi o campeão, deixando o rival espanhol com o vice. Nesta segunda-feira, durante o lançamento do modelo 2005 da Yamaha, no Japão, Rossi foi perguntado sobre o duelo com Gibernau. ?Tivemos muitas batalhas nos últimos anos. Acredito que será o rival mais difícil para mim este ano também. A Honda melhorou sua moto, assim como nós, e será uma disputa muito dura?, disse o grande nome da motovelocidade na atualidade. Rossi também comentou os avanços no modelo 2005 da Yamaha. ?A nova moto melhorou em relação à do ano passado. Melhorou o motor e o chassi. Ainda não está 100%, mas estaremos prontos para a primeira prova?, revelou o piloto italiano, lembrando que o campeonato da MotoGP começa no dia 10 de abril, com o GP da Espanha, em Jerez de la Frontera.