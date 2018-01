Moto: Rossi perto de ganhar 7º título O piloto italiano Valentino Rossi, da Yamaha, está muito perto de garantir neste domingo, no GP do Japão de Moto GP, o seu sétimo titulo mundial da modalidade. Apesar de ainda restarem seis etapas para o final da temporada, a vantagem de Rossi para o segundo colocado, o seu compatriota Max Biaggi, é de 132 pontos e só precisa de um segundo lugar no domingo para levantar o título, independente de outro resultado. O domínio de Rossi na categoria é incontestável. Ele venceu 9 das 11 provas realizadas e nas outras duas em que não venceu, esteve no pódio.