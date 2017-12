Moto: Rossi vence pela 4ª vez no ano O piloto italiano Valentino Rossi foi o vencedor da quinta etapa do Mundial de MotoGP, em Mugello, na Itália. Atrás de Rossi, que conquistou a quarta vitória da temporada, ficaram seu compatriota Max Biaggi e o japonês Tohru Ukawa. O brasileiro Alexandre Barros foi o quinto colocado, atrás do espanhol Carlos Checa. Rossi, que continua sendo líder da competição, com 120 pontos, quebrou o tabu de nunca ter vencido em casa. Em segundo lugar, está Tohru Ukawa, com 77, seguido pelo italiano Loris Capirossi, com 55. Barros é o sétimo, com 40, junto com Checa.