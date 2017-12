Moto: Ukawa é mais rápido nos treinos O piloto japonês Tohru Ukawa, da Honda, estabeleceu o melhor tempo nos treinos livres para o GP da Malásia de Motovelocidade, nesta sexta-feira, no circuito de Sepang, com a marca de 2:05.106. O italiano Valentino Rossi, da Honda, ficou em segundo com 2:05.195, seguido do japonês Daijiro Kato, da Fortuna Honda. O brasileiro Alexandre Barros, da Honda, ficou com o quarto tempo.