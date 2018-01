MotoGP: Alex Barros é 4º em treino O piloto brasileiro Alexandre Barros terminou em quarto lugar o primeiro dia de treinos oficiais para o Grande Prêmio da Holanda de MotoGP, realizado nesta quinta-feira, em Assen. O piloto da Yamaha marcou o tempo de 2min.01s.040 em sua melhor passagem. Os italinos Valentino Rossi e Max Biaggi, ambos da Honda, dominaram os treinos. Rossi marcou o melhor tempo do dia ( 2:00.496) e ficou com a pole-provisória. Biaggi foi o segundo, ao marcar o tempo de 2:00.677. O GP da Holanda - sétima de 16 etapas do mundial - será realizado no sábado. Veja os tempos desta 5ª feira do GP da Holanda de MotoGP .1. Valentino Rossi (ITA/Honda RC 211 V) 2:00.496. .2. Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) 2:00.677 .3. Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici) 2:00.698 .4. Alex Barros (BRA/Yamaha YZR M 1) 2:01.040 .5. Colin Edwards (EUA/Aprilia RS Cube) 2:01.608 .6. Carlos Checa (ESP/Yamaha YZR M 1) 2:01.812 .7. Olivier Jacque (FRA/Yamaha YZR M 1) 2:01.872 .8. Tohru Ukawa (JAP/Honda RC 211 V) 2:01.968 .9. Marco Melandri (ITA/Yamaha YZR M 1) 2:01.984 10. Sete Gibernau (ESP/Movistar Honda RC 211 V) 2:02.019 11. Troy Bayliss (AUS/Ducati Desmosedici) 2:02.109 12. Shinya Nakano (JAP/Yamaha YZR M 1) 2:02.318 13. Nicky Hayden (EUA/Honda RC 211 V) 2:02.346 14. Noriyuki haga (JAP/Aprilia RS Cube) 2:02.815 15. Makoto Tamada (JAP/Honda RC 211 V) 2:02.849