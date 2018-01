MotoGP: Americano é pole e Barros, o 3º O norte-americano Nicky Hayden, da Honda, conquistou, neste sábado, a pole position para o GP da Alemanha de MotoGP, disputado no circuito de Sachsenring. Com o tempo de 1min22s785, Hayden terá ao seu lado o espanhol Sete Gibernau, também da Honda, que fez 1min22s889. O brasileiro Alexandre Barros, com Honda, fez o terceiro melhor tempo - 1min22s932. Logo atrás de Barros estará o atual líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, que fez 1min22s973. Confira como ficou o grid de largada na Alemanha: 1º - Nicky Hayden (EUA) - 1min22s785 2º - Sete Gibernau (ESP) - 1min22s889 3º - Alexandre Barros (BRA) - 1min22s932 4º - Valentino Rossi (ITA) - 1min22s973 5º - Marco Melandri (ITA) - 1min23s051 6º - Max Biaggi (ITA) - 1min23s054 7º - Colin Edwards (EUA) - 1min23s139 8º - Loris Capirossi (ITA) - 1min23s174 9º - Kenny Roberts (EUA) - 1min23s212 10º - John Hopkins (EUA) - 1min23s296 11º - Carlos Checa (ESP) - 1min23s341 12º - Shinya Nakano (JAP) - 1min23s382 13º - Alex Hofmann (ALE) - 1min23s405 14º - Olivier Jacque (FRA) - 1min23s715 15º - Makoto Tamada (JAP) - 1min23s860