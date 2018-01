MotoGP atualiza calendário de 2017 e altera data da etapa alemã

O calendário da temporada 2017 da MotoGP sofreu uma alteração. Nesta quarta-feira, a Federação Internacional de Motociclismo divulgou um novo cronograma provisório do próximo campeonato e promoveu uma alteração, a data em que estava agendada a etapa da Alemanha.

A prova no Sachsenring estava inicialmente marcada para 16 de julho. Agora, porém, a organização antecipou a disputa em duas semanas, para o dia 2 do mesmo mês. Com isso, a pausa entre a corrida alemã e a etapa seguinte, na República Checa, será de pouco mais de um mês, pois a prova em Brno segue agendada para 6 de agosto.

Assim como na versão anterior do calendário de 18 provas da MotoGP, as etapas da Grã-Bretanha, em Silverstone, e da Malásia, no Circuito Internacional de Sepang, continuam pendentes da assinatura de um novo contrato. Estas corridas foram agendadas para 27 de agosto e 29 de outubro, respectivamente.

A abertura da temporada continua marcada para 26 de março, quando será realizada uma prova noturna no Catar, no Circuito Internacional de Losail, em Doha. E a temporada 2017 do campeonato da MotoGP vai se encerrar em 12 de novembro com a disputa da etapa de Valência, no Circuito Ricardo Tormo.

Confira como está o calendário da temporada 2017 da MotoGP:

26/03 - Catar

09/04 - Argentina

23/04 - Américas

07/05 - Espanha

21/05 - França

04/06 - Itália

11/06 - Catalunha

25/06 - Holanda

02/07 - Alemanha

06/08 - República Checa

13/08 - Áustria

27/08 - Grã-Bretanha

10/09 - San Marino

24/09 - Aragão

15/10 - Japão

22/10 - Austrália

29/10 - Malásia

12/11 - Valência