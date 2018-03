MotoGP: Barros é apenas o 13º em treino O brasileiro Alexandre Barros conseguiu apenas o 13º tempo nos primeiros treinos oficiais para o Grande Prêmio da Espanha de MotoGP, realizados nesta sexta-feira no circuito de Jerez de la Frontera. O piloto brasileiro da Yamaha marcou o tempo de 1:43.743. A pole provisória ficou com o espanhol Sete Gibernau (Movistar Honda), que marcou o tempo de 1m42s285. O japonês Tohru Ukawa (Honda RC) foi o segundo, com 1:42.432 e o italiano Loris Capirossi (Ducati Desmosedici) cravou o terceiro tempo do dia (1:42.571). Veja os tempos desta sexta-feira em Jerez .1. Sete Gibernau (ESP/Movistar Honda RC 211 V) 1m42s285 a 155,670 km/h. .2. Tohru Ukawa (JAP/Honda RC 211 V) 1:42.432 .3. Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici) 1:42.571 .4. Valentino Rossi (ITA/Honda RC 211 V) 1:42.624 .5. Troy Bayliss (AUS/Ducati Desmosedici) 1:42.674 .6. Kenny Roberts (EUA/Suzuki GSV R) 1:43.026 .7. Carlos Checa (ESP/Yamaha M 1) 1:43.064 .8. John Hopkins (EUA/Suzuki GSV R) 1:43.244 .9. Nobuatsu Aoki (JAP/Proton KR 3) 1:43.367 .10. Shinya Nakano (JAP/Yamaha M 1) 1:43.417 .11. Makoto Tamada (JAP/Honda RC 211 V) 1:43.445 .12. Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) 1:43.661 .13. Alexandre Barros (BRA/Yamaha M 1) 1:43.743 .14. Noriyuki Haga (JAP/Aprilia RS Cube) 1:43.944 .15. Nicky Hayden (EUA/Honda RC 211 V) 1:44.017