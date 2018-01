MotoGP: Barros é o 5º no warm-up O norte-americano Kenny Roberts, da Telefonica Movistar Suzuki, foi o mais rápido no warm-up ca categoria MotoGP para o Rio GP de Motovelocidade, com a marca de 2min03s178, realizado há pouco no Autódromo Internacional Nélson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste. O líder do Campeonato Mundial, o italiano Valentino Rossi, da Repsol Honda Team, foi o segundo colocado, 2min03s753. A chuva parou de cair no circuito, mas a pista molhada impediu que os pilotos fizessem bons tempos. O brasileiro Alexandre Barros, da West Honda Pons, chegou a liderar o warm-up, mas terminou em quinto lugar, 2min05s259. O pole position da prova, o italiano Max Biaggi, da Marlboro Yamaha Team, ficou na 15ª colocação, 2min06s700. A largada da categoria MotoGP está marcada para as 14 horas.