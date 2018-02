MotoGP: Barros faz 6º tempo em Doha O piloto brasileiro Alexandre Barros, da Honda, fez o sexto tempo do dia nos treinos da MotoGP realizado nesta quarta-feira, no circuito de Losail, em Doha. Barros marcou o tempo de 1min.57s.80. O melhor tempo do dia foi do italiano Loris Capirossi, da Ducati, que cravou 1:57.69. Veja os tempos dos treinos desta quarta: .1. Loris Capirossi (ITA-Ducati) 1.57.69 .2. Makoto Tamada (JAP-Honda) 1.57.69 .3. Marco Melandri (ITA-Honda) 1.57.75 .4. Nicky Hayden (EUA-Honda) 1.57.78 .5. Max Biaggi (ITA-Honda) 1.57.79 .6. Alexandre Barros (BRA-Honda) 1.57.80 .7. Carlos Checa (ESP-Ducati) 1.57.90 .8. Tróia Bayliss (AUS-Honda) 1.58.55 .9. Sete Gibernau (ESP-Honda) 1.58.66 10. Roberto Rolfo (ITA-Ducati) 2.03.0.