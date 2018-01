MotoGP: brasileiro larga em terceiro O norte-americano Nicky Hayden (Honda) obteve o melhor tempo, neste sábado, e vai largar na pole position do Grande Prêmio dos EUA de MotoGP, oitava etapa do Mundial, neste domingo no circuito de Laguna Seca (Califórnia). Ele fez o tempo de 1min22seg670. O brasileiro Alexandre Barros (Honda) conseguiu o tempo de 1min23seg312 e vai largar na terceira posição. A largada está prevista para as 18 horas (de Brasília) deste domingo. Na segunda colocação ficou Valentino Rossi (Yamaha), com 1min23seg024. O italiano lidera o campeonato.