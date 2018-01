MotoGP: Capirossi é o mais rápido O piloto italiano Loris Capirossi (Ducati) foi o mais rápido nesta terça-feira, no último dia de treinamentos para o Mundial de motociclismo da categoria MotoGP no circuito de Sepang, na Malásia. O brasileiro Alexandre Barros, por sua vez, se machucou durante os treinos. Comandando a nova Desmosedici GP5, Capirossi marcou hoje o melhor tempo dos três dias de treinamentos (2:00.54), com o qual melhorou em um segundo e três décimos o recorde da ´pole´ do circuito malaio. O espanhol Sete Gibernau (Telefónica Movistar Honda), vice-campeão do mundo, marcou a segunda melhor marca (2:91.32), seguido do italiano Valentino Rossi (Yamaha), com 2:01.36. Alexandre Barros, da equipe Camel Honda, teve problemas físicos. O brasileiro teve uma contratura no pescoço. Antes do problema, Barros tinha completado com a RC211V duas séries de cinco voltas, obtendo um melhor tempo de 2:01.95. "Hoje comecei muito bem, girando forte rapidamente, mas sofri uma contratura no pescoço em conseqüência de um golpe de ar. Em seguida me fizeram uma massagem, mas nem com isso nem com os remédios pude fazer algo. Uma lástima, mas é assim. Estarei de fora dos próximos testes", disse Barros. Veja os tempos desta sexta-feira em Sepang: 1. Loris Capirossi (ITA/Ducati) 2:00.54 2. Sete Gibernau (ESP/Honda) 2:01.21 3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 2:01.36 4. Nicky Hayden (EUA/Honda) 2:01.68 5. Max Biaggi (ITA/Honda) 2:01.91 6. Colin Edwards (EUA/Yamaha) 2:01.93.