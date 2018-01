MotoGP: Capirossi faz a pole na Malásia O italiano Lucas Capirossi, da Ducati, surpreendeu a todos, neste sábado, e conseguiu, pela segunda vez na temporada, a pole position do GP da Malásia de MotoGP. Com o tempo de 2min01s731, o piloto ganhou a disputa contra o espanhol Sete Gibernau, que fez 2min01s867. O italiano Valentino Rossi, líder disparado do campeonato e que pode conquistar o título nesta prova, decepcionou e ficou apenas com a sétima colocação no grid de largada, com o tempo de 2min02s412. Para sua sorte, o seu rival direto, o compatriota Max Biaggi, foi ainda pior - largará na 12.ª posição (2min03s210). O brasileiro Alexandre Barros, da Honda, também teve um desempenho pífio no treino de classificação e começará a corrida em 11.º lugar. Seu tempo foi de 2min03s013. Confira abaixo como ficou o grid de largada: 1.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 2min01s731 2.º - Sete Gibernau (ESP/Honda) - 2min01s867 3.º - John Hopkins (EUA/Suzuki) - 2min02s017 4.º - Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 2min02s178 5.º - Kenny Roberts (EUA/Suzuki) - 2min02s215 6.º - Nicky Hayden (EUA/Honda) - 2min02s377 7.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 2min02s412 8.º - Carlos Checa (ESP/Ducati) - 2min02s419 9.º - Marco Melandri (ITA/Honda) - 2min02s660 10.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 2min02s805 11.º - Alexandre Barros (BRA/Honda) - 2min03s013 12.º - Max Biaggi (ITA/Honda) - 2min03s210 13.º - Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) - 2min03s364 14.º - Toni Elías (ESP/Yamaha) - 2min03s397 15.º - Makoto Tamada (JAP/Honda) - 2min03s974 16.º - Rubén Xaus (ESP/Yamaha) - 2min04s010