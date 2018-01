MotoGP: espanhol vence na África do Sul O piloto espanhol Sete Gibernau conquistou sua segunda vitória na carreira, ao vencer, neste domingo, o GP da África do Sul de MotoGP. Gibernau é da equipe Honda, a mesma do japonês Daijiro Kato, morto após acidente no GP do Japão. ?Esta é a melhor homenagem que poderíamos fazer?, afirmou Gibernau. O italiano Valentino Rossi, atual campeão terminou em segundo. O brasileiro Alexandre Barros, ainda sentindo dores no joelho machucado, fez boa prova e terminou na quinta posição, após largar em décimo lugar. Nas 250cc, Manuel Poggiali, de San Marino, obteve a segunda vitória consecutiva na temporada. Já nas 125 cc, a vitória ficou com o espanhol Daniel Pedrosa. Confira a classificação do GP da África do Sul de MotoGP: 1) Sete Gibernau (ESP) - 44min10s398 (média de 161,331 km/h). 2) Valentino Rossi (ITA) - a 0s363 3) Max Biaggi (ITA) - a 5s073 4) Troy Bayliss (EUA) - a 12s606 5) Alex Barros (BRA) - a 18s930 6) Tohru Ukawa (JAP) - a 19s113 7) Nicky Hayden (EUA) - a 20s156 8) Norick Abe (JAP) - a 20s870 9) Carlos Checa (ESP) - a 22s125 10) Olivier Jacque (FRA) - a 25s218 11) Shinya Nakano (JAP) - a 35s903 12) Nobuatsu Aoki (JAP) - a 39s258 13) John Hopkins (EUA) - a 50s230 14) Makoto Tamada (JAP) - a 1min01s441 15) Kenny Roberts (EUA) - a 1min04s142 Confira a classificação da MotoGP: 1) Valentino Rossi 45 pontos 2) Sete Gibernau 38 3) Max Biaggi 36 4) Troy Bayliss 24 5) Alex Barros 19 6) Nicky Hayden 18 7) Loris Capirossi 16 8) Norick Abe 13 9) Carlos Checa 13 10) Shinya Nakano 12