MotoGP estende contrato do circuito de Motegi, no Japão, até 2023

A organização da MotoGP anunciou neste domingo que renovou o contrato com o circuito de Twin Ring, em Motegi, no Japão. Pelo novo acordo, que terá início em 2019, o traçado japonês vai continuar a receber a etapa da MotoGP até o ano de 2023.

O ano que vai dar início ao novo vínculo marcará a 20ª edição da corrida no circuito de Motegi. "É uma honra para nós, organizadores da corrida. Estamos muito felizes por anunciar a renovação do contrato. Sabemos que receber a etapa japonesa da MotoGP é muito importante", disse Susumu Yamashita, presidente da Mobility Land Corp, responsável pela gestão dos circuitos de Motegi e de Suzuka.

O traçado de Suzuka recebeu a etapa do Japão da MotoGP entre os anos de 2000 e 2003. Neste período, Motegi sediou a etapa do Pacífico da mesma categoria. Assim, o país oriental contou com duas etapas em seu solo durante estes quatro anos.