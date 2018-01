MotoGP: Gibernau é o mais rápido Com o tempo de 1min.50s.662, o piloto espanhol Sete Gibernau (Honda) foi o mais rápido nos treinos livres para o Grande Prêmio da Itália de MotoGP, realizados nesta sexta-feira no circuito de Mugello. O italiano Max Biaggi (Honda) foi o segundo e o espanhol Carlos Checa (Ducati) em terceiro. O brasileiro Alexandre Barros fechou o dia na sexta posição (Honda), com o tempo de 1:50.966. O grid de largada do GP da Itália será definido neste sábado. Veja os tempos desta sexta-feira: .1. Sete Gibernau (ESP/Honda RC 211 V) 1:50.662 a 170,627 km/h. .2. Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) 1:50.680 .3. Carlos Checa (ESP/Ducati Desmosedici GP5) 1:50.818 .4. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:50.854 .5. Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici GP5) 1:50.912 .6. Alex Barros (BRA/Honda RC 211 V) 1:50.966 .7. Nicky Hayden (EUA/Honda RC 211 V) 1:51.239 .8. Colin Edwards (EUA/Yamaha YZR M 1) 1:51.371 .9. Marco Melandri (ITA/Honda RC 211 V) 1:51.535 10. Makoto Tamada (JAP/Honda RC 211 V) 1:51.673 11. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki ZX RR) 1:52.010 12. Kenny Roberts (EUA/Suzuki GSV RR) 1:52.070 13. John Hopkins (EUA/Suzuki GSV RR) 1:52.407 14. Rubén Xaus (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:52.750 15. Alex Hofmann (ALE/Kawasaki ZX RR) 1:52.938 17. David Checa (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:53.769