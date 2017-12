MotoGP: Gibernau é pole no GP checo O espanhol Sete Gibernau conquistou, neste sábado, a pole position do GP da República Checa de MotoGP. Com o tempo de 1min57s504, o piloto da Honda ficou poucos milésimos na frente do norte-americano Nicky Hayden, também da Honda, que cravou 1min57s551. O italiano Valentino Rossi, líder disparado do campeonato, fez o tempo de 1min57s875 e largará na quarta colocação. O brasileiro Alexandre Barros não teve um bom desempenho e, com 1min58s223, ficou apenas com a sétima posição. Veja como ficou os dez primeiros lugares do grid de largada: 1.º - Sete Gibernau (ESP) - 1min57s504 2.º - Nicky Hayden (EUA) - 1min57s551 3.º - Loris Capirossi (ITA) - 1min57s685 4.º - Valentino Rossi (ITA) - 1min57s875 5.º - Marco Melandri (ITA) - 1min57s999 6.º - Carlos Checa (ESP) - 1min58s185 7.º - Alex Barros (BRA) - 1min58s223 8.º - John Hopkins (EUA) - 1min58s277 9.º - Colin Edwards (EUA) - 1min58s323 10.º - Max Biaggi (ITA) - 1min58s337