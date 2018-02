MotoGP: Gibernau larga na pole O piloto espanhol Sete Gibernau (Honda) vai largar na pole-position no Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP, que será realizado neste domingo, no circuito de Montmeló, na Espanha. Nos treinos oficiais deste sábado, o espanhol andou forte e marcou o tempo de 1min.42s596, superando o italiano Valentino Rossi (Yamaha), que fez 1:42.959 e ficou com a segunda posição. O norte-americano Nicky Hayden (Honda) vai largar em terceiro no grid e o brasileiro Alexandre Barros (Honda) será o sexto. O GP da Catalunha é o quinto do campeonato. Gibernau lidera com 86 pontos e Rossi tem 76. Barros vem em quarto, com 48 pontos. Veja o grid de largada: 1. Sete Gibernau (ESP) Honda 1:42.596 2. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 1:42.959 3. Nicky Hayden (EUA) Honda 1:43.124 4. Max Biaggi (ITA) Honda 1:43.563 5. Marco Melandri (ITA) Yamaha 1:43.601 6. Alex Barros (BRA) Honda 1:43.647 7. Ruben Xaus (ESP) Ducati 1:43.680 8. John Hopkins (EUA) Suzuki 1:43.693 9. Makoto Tamada (JAP) Honda 1:43.708 10. Troy Bayliss (AUS) Ducati 1:43.793 11. Colin Edwards (EUA) Honda 1:43.832 12. Carlos Checa (ESP) Yamaha 1:43.860 13. Shinya Nakano (JAP) Kawasaki 1:43.948 14. Alex Hofman (ALE) Kawasaki 1:44.126 15. Loris Capirossi (ITA) Ducati 1:44.131 16. Kenny Roberts (EUA) Suzuki 1:44.175 17. Neil Hodgson (ING) Ducati 1:44.761 18. Norick Abe (JAP) Yamaha 1:44.988 19. Jeremy McWilliams (ING) Aprilia 1:45.108 20. Shane Byrne (ING) Aprilia 1:45.200 21. Gregorio Lavilla (ESP) Suzuki 1:46.142 22. Andrew Pitt (AUS) Moriwaki 1:46.327 23. Kurtis Roberts (EUA) Proton KR 1:46.399 24. Nobuatsu Aoki (JAP) Proton KR 1:46.957 25. Michel Fabrizio (ITA) Harris WCM 1:47.503 26. Chris Burns (ING) Harris WCM 1:48.684