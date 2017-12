MotoGP: Hayden começa melhor do que Rossi na última etapa O norte-americano Nicky Hayden começou melhor do que o italiano Valentino Rossi, no primeiro dia de treinos livres para o GP da Comunidade Valenciana, nesta sexta-feira, em Valência, na Espanha. Os dois pilotos disputam o título da MotoGP, a principal categoria mundial da motovelocidade, nesta última etapa da temporada 2006. Piloto da Honda, Hayden conseguiu o quarto melhor tempo do dia no Circuito Ricardo Tormo (1m33s019). Já Rossi, que compete pela Yamaha, foi o sétimo colocado na combinação das duas sessões livres (1m33s274). O mais rápido desta sexta-feira foi o italiano Loris Capirossi (1m32s220). Dono de 5 títulos da MotoGP - contando também a antiga 500cc -, Rossi é o líder do campeonato. Ele soma 244 pontos contra 236 de Hayden. Neste sábado, acontece a definição do grid de largada e a corrida será no domingo.