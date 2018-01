MotoGP: Hayden vence em Laguna Seca O norte-americano Nicky Hayden (Honda), que largou na pole position, venceu o Grande Prêmio dos EUA de MotoGP, disputado neste domingo no circuito de Laguna Seca, Califórnia, EUA. Ele venceu seu primeiro GP da categoria depois de 38 tentativas. E na volta do motociclismo aos EUA, depois de 11 anos. O segundo colocado na oitava etapa do Mundial também foi um norte-americano, Colin Edwards (Yamaha). Em terceiro chegou o italiano Valentino Rossi (Yamaha), líder do campeonato, com 186 pontos. O brasileiro Alexandre Barros (Honda), que saiu em terceiro, se envolveu em um acidente com o italiano Marco Melandri (Honda) na largada. A próxima etapa, o GP da Inglaterra, vai ser disputada no dia 24 de julho no circuito de Donington. Abaixo, a classificação da corrida: 1) Nicky Hayden (EUA), Honda, 45m15s374 2) Colin Edwards (EUA), Yamaha, 45m17s315 3) Valentino Rossi (Itália), Yamaha, 45m17s686 4) Max Biaggi (Itália), Honda, 45m19s590 5) Sete Gibernau (Espanha), Honda, 45m19s852 6) Troy Bayliss (Austrália), Honda ,45m37s755 7) Makoto Tamada (Japão), Honda, 45m37s867 8) John Hopkins (EUA), Suzuki, 45m38s522 9) Shinya Nakano (Japão), Kawasaki, 45m38s999 10) Loris Capirossi (Itália), Ducati, 45m41s497 11) Ruben Xaus (Espanha), Yamaha, 45m58s886 12) Alex Hofmann (Alemanha), Kawasaki, 46m6s331 13) Toni Elias (Espanha), Yamaha, 46m6s717 14) Kenny Roberts Jr. (EUA), Suzuki, 46m29s123 15) Shane Byrne (Grã-Bretanha), Proton, 46m39s630