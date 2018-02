MotoGP: italiano vence GP da Turquia O piloto italiano Marco Melandri (Honda) venceu neste domingo o Grande Prêmio da Turquia de MotoGP, disputado no circuito de Istambul - a penultima etapa do Mundial da categoria. O também italiano Valentino Rossi (Yamaha) chegou em segundo e o norte-americano Nicky Hayden (Honda) em terceiro. Esta foi a primeira vitória de Melandri na MotoGP. O espanhol Sete Gibernau (Honda) sofreu um acidente quando liderava a prova e como conseqüência perdeu todas as chances de vitória. Ele até tentou fazer uma corrida de recuperação, mas acabou em quarto. O brasileiro Alexandre Barros terminou a prova apenas na 9ª colocação. Veja a clasificação do GP da Turquía: 1. Marco Melandri (ITA/Honda) 41:44.139 (media: 168,891 km/h) 2. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 41:45.789 3. Nicky Hayden (EUA/Honda) 41:51.012 4. Sete Gibernau (ESP/Honda) 41:56.559 5. Carlos Checa (ESP/Ducati) 42:11.102 6. Toni Elías (ESP/Yamaha) 42:13.244 7. Colin Edwards (EUA/Yamaha) 42:13.394 8. Makoto Tamada (JAP/Honda) 42:17.484 9. Alex Barros (BRA/Honda) 42:17.929 10. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) 42:28.364 Classificação do Mundial: 1. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 351 pontos (Campeão) 2. Marco Melandri (ITA/Honda) 195 3. Nicky Hayden (EUA/Honda) 186 4. Colin Edwards (EUA/Yamaha) 171 5. Max Biaggi (ITA/Honda) 163 6. Sete Gibernau (ESP/Honda) 150 7. Loris Capirossi (ITA/Ducati) 148 8. Alex Barros (BRA/Honda) 136 9. Carlos Checa (ESP/Ducati) 125 10. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) 93