MotoGP: Pedrosa supera queda e larga na pole na Alemanha Uma grave queda sofrida no treino livre não foi suficiente para derrubar o animo do espanhol Dani Pedrosa, que larga na pole do GP da Alemanha de MotoGP, em Sachsenring, que será realizado neste domingo, às 7h20 (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV. Pedrosa, que larga na pole pela quarta vez na temporada e vem de vitória no GP anterior, na Inglaterra, fez o tempo de 1min21s815, um décimo mais veloz que o segundo colocado, o norte-americano Kenny Roberts. O líder da temporada, Nicky Hayden, larga em terceiro. O pentacampeão Valentino Rossi teve problemas estomacais durante a sexta-feira e não se recuperou totalmente: é o 11.º do grid. Já o espanhol Sete Gibernau, que voltou a correr depois de duas corridas, por causa do grave acidente sofrido no GP da Catalunha, no dia 22 de junho, fez o sétimo melhor tempo. Na classificação da temporada, Nicky Hayden lidera com 155 pontos, contra 127 de Dani Pedrosa. Valentino Rossi tem 118, seguido dos italianos Marco Melandri, com 114, e Loris Capirossi, com 107. Confira o grid de largada 1.º Daniel Pedrosa (ESP/Repsol-Honda), 1min21s815 2.º Kenny Roberts Jr. (EUA/Roberts-KR211V), 1min21s907 3.º Nicky Hayden (EUA/Repsol-Honda), 1min22s083 4.º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki), 1min22s273 5.º Loris Capirossi (ITA/Marlboro-Ducati), 1min22s329 6.º Marco Melandri (ITA/Fortuna-Honda), 1min22s420 7.º Sete Gibernau (ESP/Marlboro-Ducati), 1min22s469 8.º Casey Stoner (AUS/LCR-Honda), 1min22s577 9.º John Hopkins (EUA/Rizla-Suzuki), 1min22s701 10.º Makoto Tamada (JAP/Konica Minolta-Honda), 1min22s866 11.º Valentino Rossi (ITA/Camel-Yamaha), 1min22s868 12.º Carlos Checa (ESP/Tech 3-Yamaha), 1min22s964 13.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki), 1min22s974 14.º Chris Vermeulen (AUS/Rizla-Suzuki), 1min23s050 15.º Colin Edwards (EUA/Camel-Yamaha), 1min23s087 16.º Toni Elías (ESP/Fortuna-Honda), 1min23s660 17.º Alex Hofmann (ALE/Pramac d´Antín-Ducati), 1min24s115 18.º James Ellison (ING/Tech 3-Yamaha), 1min24s464 19.º José Luis Cardoso (ESP/Pramac d´Antín-Ducati), 1min24s651