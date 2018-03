MotoGP: Rossi é mais rápido em treino livre O piloto italiano Valentino Rossi, da Yamaha, registrou nesta sexta-feira o melhor tempo na primeira jornada de treinos livres para o GP da África do Sul. Com média de 160 km/h, ele marcou 1:34.405 seguido de seu compatriota Max Biaggi, da Honda, com 1:34.797. O brasileiro Alexandre Barros, da Honda, ficou em sexto (1:35.554). Confira os tempos dos treinos livres: 1) Valentino Rossi - Yamaha - 1:34.405 2) Max Biaggi - Honda - 1:34.797 3) Colin Edwards - Honda - 1:35.106 4) Kenny Roberts - Suzuki - 1:35.188 5) Sete Gibernau - Honda - 1:35.247 6) Alex Barros - Honda - 1:35.554 7) Marco Melandri - Yamaha - 1:35.566 8) Carlos Checa - Yamaha - 1:35.782 9) Nicky Hayden - Honda - 1:35.900 10) Loris Capirossi - Ducati - 1:35.909 11) Rubén Xaus - Ducati - 1:36.272