MotoGP: Rossi é pole na Espanha O piloto italiano Valentino Rossi foi o mais rápido nos treinos oficiais deste sábado e vai largar na pole-position no GP da Espanha de MotoGP, que será realizado neste domingo em Valencia. Rossi, da equipe Honda RC, fez o tempo de 1:32.478 e ficou à frente do espanhol Sete Gibernau (Movistar Honda), o segundo colocado. Com o tempo de 1:34.247, o brasileiro Alexandre Barros (Yamaha) conseguiu a oitava posição. O GP da Espanha é o último da temporada e Valentino Rossi já é o campeão. Veja o grid de largada: 1. Valentino Rossi (ITA/Honda RC 211 V) 1:32.478 2. Sete Gibernau (ESP/Movistar Honda RC 211 V) 1:33.148 3. Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici) 1:33.275 4. Nicky Hayden (EUA/Honda RC 211 V) 1:33.348 5. Carlos Checa (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:33.454 6. Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) 1:33.575 7. Colin Edwards (EUA/Aprilia RS Cube) 1:33.984 8. Alex Barros (BRA/Yamaha YZR M 1) 1:34.247 9. Tohru Ukawa (JAP/Honda RC 211 V) 1:34.286 10. Troy Bayliss (AUS/Ducati Desmosedici) 1:34.398 11. Norick Abe (JAP/Yamaha YZR M 1) 1:34.467 12. Shinya Nakano (JAP/Yamaha YZR M 1) 1:34.677 13. Makoto Tamada (JAP/Honda RC 211 V) 1:34.742 14. Garry McCoy (AUS/Kawasaki ZX RR) 1:34.912 15. Jeremy McWilliams (ING/Proton KR 5) 1:34.975