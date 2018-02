MotoGP: Rossi faz alerta a Gibernau O espanhol Sete Gibernau soube aproveitar o fato de correr em casa e ganhou o primeiro duelo contra o italiano Valentino Rossi no GP da Catalunha de MotoGP. Nesta sexta-feira, ele fez a pole provisória para a corrida e ainda quebrou o recorde da pista de Barcelona, com 1min42s934. Rossi foi apenas o quarto na sessão (1min43s710), atrás do italiano Max Biaggi (1min43s563) e do japonês Makoto Tamada (1min43s708). O brasileiro Alexandre Barros ficou em sétimo (1min43s911). Gibernau comemorou bastante nesta sexta-feira, mas Rossi, o piloto com Yamaha mais bem colocado - os três primeiros correm com Honda, assim como Barros - , avisou: nada está perdido, numa referência ao treino deste sábado. "O Sete já encontrou o seu limite e eu ainda não??, explicou. Barros reclamou da falta de aderência de seus pneus. "Fizemos um bom treino pela manhã e à tarde, quando a temperatura subiu, os pneus perderam muito grip. Mas temos um bom acerto e vamos tentar resolver esse problema com os pneus.?? O GP da Catalunha é o quinto do campeonato. Gibernau lidera com 86 pontos e Rossi tem 76. Barros vem em quarto, com 48 pontos.